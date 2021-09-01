Кількість стихійних лих у світі за 50 років зросла в п'ять разів: вчені назвали причину
Фото: кількість стихійних лих у світі зросла (GettyImages)
У Всесвітній метеорологічній організації заявили, що кількість стихійних лих у світі за 50 років зросла в п'ять разів. Зростання екстремальних явищ викликане зміною клімату.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.
У той же час, кількість загиблих через катаклізми різко знизилася. Це може бути через поліпшення систем попередження.
"Оскільки в останні десятиліття глобальні температури підвищилися, відбулося значне збільшення кількості стихійних лих, пов'язаних з погодою і екстремальними водними явищами", - йдеться в повідомленні.
За даними ВМО, за 50 років - з 1970 по 2019 рік - сталося понад 11 000 природних лих.