Количество случаев заболевания коронавирусом в Италии превысило 2700

В Италии количество случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Италии достигло 2706, а число умерших достигло 107 человек. Об этом сообщает Xinhua.

В то же время еще 276 пациентов выздоровели, сообщили в Департаменте гражданской защиты.

"1346 пациентов госпитализированы с симптомами, 295 находятся в реанимации, а 1065 находятся в изоляции в своих домах", - говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

Большинство заражений (1497) и смертей (73) произошло в северной части Ломбардии, где эпидемия впервые вспыхнула 21 февраля.

Напомним, в среду вечером премьер-министр Джузеппе Конте и министр образования Люсия Аззолина объявили на совместной телевизионной пресс-конференции, что все школы и университеты по всей Италии будут закрыты до 15 марта.

Отметим, что в Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Еще четверо человек в больнице в Черновицкой области с подозрением на вирус.