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Кількість випадків захворювання коронавірусом в Італії перевищила 2700

Новини » Суспільство     05.03.2020 - 00:40
Кількість випадків захворювання коронавірусом в Італії перевищила 2700
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Зафіксовано 107 смертей, 276 пацієнтів одужали

В Італії кількість випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в Італії досягла 2706, а кількість померлих досягла 107 осіб. Про це повідомляє Xinhua.

У той же час ще 276 пацієнтів одужали, повідомили у Департаменті цивільного захисту.

"1346 пацієнтів госпіталізовано з симптомами, 295 знаходяться в реанімації, а 1065 знаходяться в ізоляції в своїх будинках", - йдеться в заяві Міністерства охорони здоров'я.

Більшість заражень (1497) і смертей (73) відбулося в північній частині Ломбардії, де вперше спалахнула епідемія 21 лютого.

Нагадаємо, в середу ввечері прем'єр-міністр Джузеппе Конте і міністр освіти Люсія Аззоліна оголосили на спільній телевізійної прес-конференції, що всі школи та університети по всій Італії будуть закриті до 15 березня.

Зазначимо, що в Україні зафіксовано один випадок зараження коронавірусом. Ще четверо людей у лікарні в Чернівецькій області з підозрою на вірус.

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