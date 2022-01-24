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Количество случаев COVID в Украине выросло почти вдвое за неделю

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Киев, Понедельник 24 января 2022 09:41
Количество случаев COVID в Украине выросло почти вдвое за неделю Фото: в Украине ухудшается COVID-статистика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Украине уже новая вспышка коронавируса. Количество случаев COVID выросло почти вдвое за неделю.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новый подъем. К чему приведет вспышка "Омикрона" в Украине".

За прошлую неделю суточное число зараженных резко поднялось с 6 до более чем 20 тысяч. С 16 по 22 января в стране выявили 102 997 инфицированных. Тогда как неделей ранее их было 51 985.

Так, за прошлую неделю количество новых случаев заражения в Украине выросло на 98%.

При этом уровень госпитализации повысился только на треть - на 33,5%. Если с 9 по 15 января в больницу попало 10 848 человек, то с 16-го по 22-е - 14 487.
Буквально за неделю количество "оранжевых" зон расширилось с двух до десяти.

Напомним, в Украине за сутки заразились коронавирусом почти 13 тысяч человек.

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Коронавирус Министерство здравоохранения Украины
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В Украине за сутки заразились коронавирусом почти 13 тысяч человек
В Украине за сутки заразились коронавирусом почти 13 тысяч человек
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Новый подъем. К чему приведет вспышка "Омикрона" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новый подъем. К чему приведет вспышка "Омикрона" в Украине