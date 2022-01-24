Новый подъем. К чему приведет вспышка "Омикрона" в Украине

Украина вошла в новую волну эпидемии, вызванную штаммом "Омикрон". Эксперты и чиновники полагают, что стране предстоит столкнуться с более высоким числом больных, чем это было осенью. Подробнее – в материале РБК-Украина.

В Украине началась новая волна эпидемии COVID-19, которая по своей интенсивности может затмить все предыдущие вспышки вируса. За прошлую неделю суточное число зараженных резко поднялось с 6 до более чем 20 тысяч.

Очередной прыжок заболеваемости вызван вариантом "Омикрон", который уже официально зарегистрировали в 10 областях страны. Хотя, на самом деле, масштаб его циркуляции в пределах страны может быть гораздо большим.

Как показывают исследования, новый штамм стремительно расходится по миру, намного проще передается от человека к человеку и хуже поддается воздействию вакцин. Особенно если после курса прививок прошло несколько месяцев. Вероятно, эти свойства помогают патогену достаточно быстрыми темпами вытеснять из популяции своего предшественника – ранее доминирующий вариант "Дельта".

Массовое распространение "Омикрона" привело к максимальным цифрам заражения за всю историю пандемии. На прошлой неделе суточное число инфицированных в мире приблизилось к рекордным 4 миллионам человек. Счет заболевших в США и странах Западной Европы, несмотря на высокий уровень вакцинации, пошел на сотни тысяч.

В соседней Румынии, где проживает около 20 миллионов человек, под конец прошлой недели регистрировали под 20 тысяч заражений каждый день. В Польше с 38-миллионным населением фиксируют более 40 тысяч новых случаев. И это, скорее всего, не предел. Местные чиновники допускают, что на пике заболеваемости в стране будут выявлять около 60 тысяч инфицированных. Наш Минздрав прогнозирует, что Украина может достичь таких же цифр в течение нескольких недель.

Что происходит сейчас

За прошлую неделю количество новых случаев заражения в Украине выросло на 98%. С 16 по 22 января в стране выявили 102 997 инфицированных. Тогда как неделей ранее их было 51 985. При этом уровень госпитализации повысился только на треть – на 33,5%. Если с 9 по 15 января в больницу попало 10 848 человек, то с 16-го по 22-е – 14 487.

Буквально за неделю количество оранжевых зон расширилось с двух до десяти. Эпицентром вспышки стала Западная Украина, где сейчас фиксируют самые высокие показатели заболеваемости. С сегодняшнего дня Ивано-Франковская область, первая из всех регионов в этом году, переходит в "красную зону" карантина.

Два из трех эпидемических показателя три дня подряд превышены в Ровенской области. Тревожную тенденцию демонстрирует Черновицкая область – там есть отклонение от нормы по уровню госпитализации и еще два индикатора колеблются на высоких отметках. Во Львовской области фиксируют слишком высокую динамику госпитализаций. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что эти три региона сейчас ближе всего к переходу в "красную зону".

"Красная" зона карантина возвращается в Украину (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Самый высокий коэффициент выявленных случаев сейчас демонстрируют Сумская и Ивано-Франковская области. Там каждый третий из проведенных тестов показывает положительный результат. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, этот коэффициент не должен выходить за пределы 5%. Ни один из регионов Украины сейчас не демонстрирует такой уровень, обратила внимание аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Екатерина Кузьминова.

"В Киеве этот показатель самый низкий и составляет около 7% – вдвое меньше чем средний уровень по стране. В то же время Киев является бесспорным лидером по вакцинации – процент полностью вакцинированного взрослого населения составляет 75% при среднем по стране уровне в 46,5%", – сказала РБК-Украина эксперт.

Президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров отметил, что сейчас помощь "ковидным" больным в столице оказывают три больницы – Александровская, больница №1 и больница №4. Во время пикового наплыва пациентов принимают до 30 медицинских учреждений Киева.

"Загруженность коек в этих трех учреждениях составляет менее 40%. То есть пока что ситуация абсолютно спокойная и контролируемая. Но обязательно нужно усиливать контроль за противоэпидемическими мерами", – сказал изданию Дубров.

Эксперты полагают, что большинство случаев "ковида" в Украине, вероятно, вызваны вариантом "Омикрон". Этот штамм пока продолжает распространяться в стране одновременно с вирусом "Дельта", говорит профессор, доктор медицинских наук Наталья Виноград.

"Как раз за счет этого есть тяжелые случаи с госпитализацией. Но большинство случаев заражения, действительно, приходятся на генетически новый вариант "Омикрон". Он является доминирующим среди циркулирующих штаммов", – отметила в разговоре с РБК-Украина эпидемиолог.

Уровень госпитализации сейчас значительно ниже, чем в прошлую волну (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Преобладание "Омикрона" можно также проследить, если проанализировать, сколько нынешних "ковидных" больных нуждаются в госпитализации. Исследования, проведенные разными группами ученых, показали, что риск попасть в больницу с новым штаммом на 40-70% ниже, чем с вариантом "Дельта". Представители Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) называют цифру в 50%.

"Лечение пациентов с "Дельтой" или "Омикроном" никак не отличается. Оно одинаковое в соответствие со всемирными протоколами. Учитывая тот факт, что сейчас в госпитализации нуждаются около 10% инфицированных, а не 40-50%, как это было в начале осенней волны – это говорит о том, что у нас сейчас циркулирует преимущественно "Омикрон", – сказал Дубров.

К чему готовиться дальше

Максимальное число заражений, обнаруженных в Украине за весь период пандемии, было зафиксировано во время дельта-волны. Тогда, 3 ноября в стране зарегистрировали 27,4 тысяч случаев за сутки. Эксперты и чиновники полагают, что из-за всплеска "Омикрона" Украина столкнется с еще более высокими цифрами. Но уровень госпитализации и смертности, предположительно, будут ниже.

"Мы прогнозируем, что у нас будут большие цифры заболевших относительно количества населения и с учетом невысокого уровня вакцинации по сравнению с другими странами. Думаю, что количество инфицированных будет гораздо больше чем во время дельта-волны. Но система здравоохранения, как ожидается, будет менее загружена чем во время предыдущих вспышек", – рассказал РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он заметил, что сейчас при суточном количестве заражений в 20 тысяч средняя заполненность коек с кислородом по стране – около 27%. Даже при росте количества больных нагрузка на больницы пока небольшая, уточнил нардеп. По словам Радуцкого, правительство уже подготовило к возможному наплыву больных 64 тысячи кроватей, 97% из которых обеспечены кислородом.

"Тест-систем у нас также закуплено достаточно. Единственное, мы полагаем, что будет больше нагрузки на ПЦР-тестирование, потому что тесты на антиген, быстрые тесты, которые можно делать в домашних условиях, не настолько точно выявляют "ковид", вызванный "Омикроном", чем ПЦР-исследования", – добавил глава профильного комитета Рады.

Радуцкий уверяет, что медицинская система готова к новой волне (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Эта волна заболеваемости будет однозначно сильнее по количеству зараженных, соглашается Наталья Виноград. Число новых случаев будет увеличиваться в геометрической прогрессии, считает эпидемиолог. Большая часть из них – это будут легкие формы. Но из-за одновременного заражения значительного количества людей, уровень госпитализации и нагрузка на медицинскую систему также возрастет.

"На самом деле, у нас масштаб заболеваемости сейчас такой же, как в европейских странах. Просто у нас есть те цифры, которые мы подтвердили лабораторно. Нужно также брать во внимание то, что часть тестов не является достаточно достоверными для того, чтобы обнаруживать новые случаи. Все это в сумме дает нам искаженную картину. Мы видим только вершину айсберга – от реальной ситуации", – предположила эпидемиолог.

Виноград выделила две крупных волны занесения "Омикрона" в страну. Первая – в декабре, когда работники и трудовые мигранты приехали в Украину на празднование Рождества. Вторая – когда наши граждане возвращались в страну после отдыха, проведенного за границей, во время новогодних праздников. Все это накладывалось на игнорирование карантинных правил и активные контакты между людьми, объяснила Виноград. И как результат, теперь болеют и невакцинированные, и привитые, и те, у кого был естественный иммунитет.

В Минздраве допускают, что страна достигнет пика заболеваемости уже примерно в середине февраля. Радуцкий озвучивает такие же прогнозы.

"Если посмотреть на опыт других стран и на то, как у нас проходили прошлые волны, то пик этой волны мы ожидаем примерно в середине - в конце февраля. Если нынешний рост продолжится такими же темпами, в той же прогрессии – а у нас уже сейчас наблюдается не арифметическая, а скорее, геометрическая – то мы должны выйти на плато и пик примерно через 2-3 недели", – сказал нардеп.

Гасить возможный всплеск заражений в Минздраве собираются с помощью адаптивного карантина. Кабмин продлил его действие до 31 марта и пока не собирается пересматривать ограничения – ни в сторону усиления, ни в сторону ослабления. Перспектива введения общенационального локдауна пока также не рассматривается, заявил министр Ляшко.

В Украине проходит кампания бустерной вакцинации от коронавируса (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В странах с высоким охватом вакцинацией на первый план выходит число госпитализированных и летальных исходов. На прошлой неделе Великобритания решила значительно ослабить карантин, отменив обязательное ношение масок и наличие ковид-паспорта на массовых мероприятиях.

Это при том, что в стране по-прежнему фиксируют под 100 тысяч случаев каждый день. Правда, и уровень вакцинации там гораздо выше чем во многих других странах, включая Украину. По данным Агентства здравоохранения Великобритании, почти 84% населения в возрасте от 12 лет прошли полный курс прививок. Бустерную или третью дополнительную дозу получили 64% местных жителей.

Это наглядное объяснение, почему в период пиковых цифр с 200 тысячами инфицированных, в стране регистрировали не более чем 400 летальных исходов. Несмотря на то, что спустя месяцы эффект от вакцинации слабеет, она все равно защищает от тяжелого течения болезни.

В ожидании препаратов, адаптированных на борьбу с "Омикроном", многие страны возлагают надежды на ревакцинацию. Бустерная доза помогает восстановить уровень нейтрализующих антител, выработанных после первых двух доз. Однако высокая степень защиты против заражения и проявления любых симптомов длится не так уж долго.

Агентство здравоохранения Великобритании установило, что иммунитет после ревакцинации начинает снижаться уже через четыре недели. Через 10 недель после получения прививки ее эффективность составляет около 40-50%. Но эксперты агентства уверены, что защита против тяжелого течения болезни сохраняется гораздо дольше.

С начала января бустерная доза доступна всем украинцам старше 18 лет. Минздрав рекомендует пройти ревакцинацию, если после второй прививки прошло 6-9 месяцев. Это следует сделать не только ради собственной защиты, но и для того, чтобы продлить ковид-сертификат. Кабмин решил сократить срок действия имеющихся документов после двух прививок с 365 до 270 дней. У всех тех, кто спустя девять месяцев не придет за бустером, ковид-сертификатов будет недействителен.