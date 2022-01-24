Кількість випадків COVID в Україні зросла майже вдвічі за тиждень

В Україні вже новий спалах коронавірусу. Кількість випадків COVID зросла майже вдвічі за тиждень.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Новий підйом. До чого призведе спалах "Омікрону" в Україні ".

За минулий тиждень добове число заражених різко піднялося з 6 до більш ніж 20 тисяч. З 16 по 22 січня в країні виявили 102 997 інфікованих. Тоді як тижнем раніше їх було 51 985.

Так, за минулий тиждень кількість нових випадків зараження в Україні зросла на 98%.

При цьому рівень госпіталізації підвищився тільки на третину - на 33,5%. Якщо з 9 по 15 січня в лікарню потрапило 10 848 осіб, то з 16-го по 22-е - 14 487.

Буквально за тиждень кількість "помаранчевих" зон розширилося з двох до десяти.