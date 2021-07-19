ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Количество сделок превысило 1 тысячу: в каких областях продали больше всего земли

Новина українською →
Украина, Понедельник 19 июля 2021 13:51
Количество сделок превысило 1 тысячу: в каких областях продали больше всего земли Фото: в Украине продали земли на 1530 га (minagro.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

После снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине заключено 1107 земельных договоров. Площадь земель, в отношении которых с 1 июля 2021 года зарегистрированы сделки, составляет 1530 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным пресс - службы, на 19 июля больше всего земли продали в Полтавской области - 353,3 га. на втором месте Харьковская область - 237,2 га, на третьем - Винницкая область - 132,8 га.

Количество сделок превысило 1 тысячу: в каких областях продали больше всего земли

За это время 3804 нотариуса подали заявление для получения доступа к государственному земельному кадастру. Всего было подано 4146 заявлений, из них согласовано - 3729, в очереди на рассмотрение - 26, отказ получили 491.

Напомним, с 1 июля в Украине разрешили продавать землю. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

Читайте РБК-Украина в Google News
земля
NEWS
Сбой в работе транспорта, залитые водой станции метро: последствия ливня в Киеве
Сбой в работе транспорта, залитые водой станции метро: последствия ливня в Киеве
DAILY
Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше