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Кількість угод перевищала 1 тисячу: в яких областях продали найбільше землі

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Україна, Понеділок 19 липня 2021 13:51
Кількість угод перевищала 1 тисячу: в яких областях продали найбільше землі Фото: в Україні продали землі на 1530 га (minagro.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Після зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні укладено 1107 земельних договорів. Площа земель, щодо яких з 1 липня 2021 року зареєстровані угоди, становить 1530 га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За даними прес - служби, на 19 липня найбільше землі продали в Полтавській області - 353,3 га. на другому місті Харківська область - 237,2 га, на третьому - Вінницька область - 132,8 га.

Кількість угод перевищала 1 тисячу: в яких областях продали найбільше землі

За цей час 3804 нотаріусів подали заяву для отримання доступу до Державного земельного кадастру. Всього було подано 4146 заяв, з них погоджено - 3729, в черзі на розгляд - 26, відмову отримали 491.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні дозволили продавати землю. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Питання продажу землі іноземцям буде вирішуватися на загальнонаціональному референдумі.

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