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Количество раненых детей в Украине из-за войны возросло: новые цифры

Фото: из-за войны в Украине погибли уже 243 ребенка (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину пострадали более 689 детей. Из которых 243 погибли, а 446 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 153, Киевской - 116, Харьковской - 111, Черниговской - 68, Луганской - 52, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 29, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

В частности, вчера в результате обстрела оккупантами Харькова и пгт Коротич Харьковской области получили ранения 16-летний парень и 13-летняя девочка.

Там также добавляют, что из-за постоянных бомбардировок и обстрелов российскими войсками украинских городов и сел повреждено 1909 учебных заведений. При этом 180 из них разрушены полностью.

Напомним, недавно в оккупированном Мариуполе на территории школы подорвался 12-летний мальчик. В результате инцидента он погиб.

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Дети войныВойна России против Украины