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Кількість поранених дітей в Україні через війну зросла: нові цифри

Фото: через війну в Україні загинули вже 243 дитини (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні постраждали понад 689 дітей. З яких 243 загинули, а 446 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

У відомстві зазначають, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 111, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, вчора внаслідок обстрілу окупантами Харкова та смт Коротич Харківської області отримали поранення 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка.

Там також додають, що через постійні бомбардування та обстріли російськими військами українських міст та сіл пошкоджено 1909 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Маріуполі на території школи підірвався 12-річний хлопчик. В результаті інциденту він загинув.

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Діти війниВійна Росії проти України