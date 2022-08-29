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Количество раненых детей из-за российской агрессии возросло: новые данные

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Запорожье, Понедельник 29 августа 2022 09:37
Количество раненых детей из-за российской агрессии возросло: новые данные Фото: количество раненых детей из-за российской агрессии возросло (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Украине пострадали 1114 детей. Из них 379 погибли и 735 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, 28 августа в результате обстрела врагом жилищной инфраструктуры Орехова Запорожской области ранения получили два ребенка - 3 и 6 лет.

С начала войны больше всего детей пострадали в:

  • Донецкой области - 388;
  • Харьковской - 202;
  • Киевской - 116;
  • Черниговской - 68;
  • Николаевской - 67;
  • Луганской - 61;
  • Херсонской - 55;
  • Запорожской - 46.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отмечают в ОГП.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Напомним, в субботу, 27 августа, российские войска обстреляли жилые дома в оккупированной Каменке в Запорожской области. В результате атаки погибли пять человек, в том числе два ребенка.

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