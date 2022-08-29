Кількість поранених дітей через російську агресію зросла: нові дані

З початку повномасштабної війни через російську агресію в Україні постраждали 1114 дітей. З них 379 загинули та 735 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Так, 28 серпня в результаті обстрілу ворогом житлової інфраструктури Оріхова Запорізької області поранення отримали дві дитини - 3 і 6 років.

З початку війни найбільше дітей постраждали у:

Донецької області - 388;

Харківській - 202;

Київській - 116;

Чернігівській - 68;

Миколаївській - 67;

Луганській - 61;

Херсонській - 55;

Запорізькій - 46.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зазначають у ОГП.

Крім того, у відомстві розповіли, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2328 навчальних закладів. Із них 289 зруйновано повністю.