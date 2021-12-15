Количество работающих энергоблоков ТЭС ДТЭК достигло рекордных 31

Общее количество работающих энергоблоков ТЭС достигло 38 единиц.

В ДТЭК отметили, что вечерний пик 14 декабря ТЭС ДТЭК прошли 31 блоком с суммарной нагрузкой 4924 МВт. В среднем ТЭС ДТЭК работают в режиме 25-27 блоков.

"В условиях минимальной нагрузки на другие предприятия тепловой генерации из-за дефицита топлива, ТЭС компании готовы и в дальнейшем, в случае необходимости, поддержать стабильную работу энергосистемы Украины и бесперебойное прохождение зимнего периода", - заявили в компании.

По состоянию на утро 15 декабря ТЭС ДТЭК несут нагрузку в составе 30 энергоблоков.

По данным "Укрэнерго", импорт электроэнергии из Белоруси уменьшился в 15 раз, до 60 МВт в час. С конца ноября по 12 декабря объемы импорта электроэнергии в торговую зону Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) достигали до 900 МВт-час ежечасно.