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ТЭС Ахметова увеличили запасы угля на 35%, на госТЭС упали на 15%

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Украина, Вторник 14 декабря 2021 14:30
ТЭС Ахметова увеличили запасы угля на 35%, на госТЭС упали на 15% Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Запасы угля на ТЭС компании ДТЭК Рината Ахметова с начала декабря выросли на 35% - с 240 до 324 тыс. тонн. На государственных станциях запасы за этот период сократились на 15% - со 120 до 104 тыс. тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

6 из 8 ТЭС ДТЭК за этот период увеличили свой запас угля.

Он сократился только на Криворожской и Луганской ТЭС. Поставки на Луганскую ТЭС заблокированы Россией с 1 ноября. На станцию нет технической возможности подвозить уголь, поскольку подъездной путь к ТЭС лежит только через оккупированную территорию Луганской области или территорию РФ.

На государственных ТЭС "Центрэнерго" запасы угля упали: на 68% на Углегорской ТЭС и на 7% на Змиевской. На Трипольской ТЭС под Киевом запасы угля выросли на 4%.

Славянская ТЭС "Донбассэнерго" увеличила запас угля на 6 тыс. тонн - с 29,9 до 32 тыс. тонн.

Как сообщалось, с конца ноября в Украину прибыло три судна с импортным углем из США: 60,5 тыс. тонн, 75 тыс. тонн и 66 тыс. тонн.

ДТЭК ожидает прибытие в украинские порты в декабре 2021 года - начале января 2022 года еще 3 судна с американским углем.

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