Кількість працюючих енергоблоків ТЕС ДТЕК досягла рекордних 31

Загальна кількість працюючих енергоблоків ТЕС досягла 38 одиниць.

В ДТЕК зазначили, що вечірній пік 14 грудня ТЕС ДТЕК пройшли 31 блоком з сумарним навантаженням 4924 МВт. В середньому ТЕС ДТЕК працюють в режимі 25-27 блоків.

"В умовах мінімального навантаження на інші підприємства теплової генерації через дефіцит палива, ТЕС компанії готові й надалі, у разі потреби, підтримати стабільну роботу енергосистеми України та безперебійне проходження зимового періоду", - заявили в компанії.

Станом на ранок 15 грудня ТЕС ДТЕК несуть навантаження в складі 30 енергоблоків.

За даними "Укренерго", імпорт електроенергії з Білорусі зменшився в 15 разів, до 60 МВт на годину. З кінця листопада до 12 грудня обсяги імпорту електроенергії в торговельну зону Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС) досягали до 900 МВт-год щогодини.