Количество противников вступления Украины в НАТО упало ниже 25%

В течение последних двух лет готовность проголосовать за вступление в НАТО несколько повысилась: доля сторонников НАТО, выросла с 40% в 2019 году до 48% в 2021 году, при этом доля противников упала до минимума в 24%.

В случае проведения референдума участие в голосовании приняли бы 72% всех, кто имеет право голосовать и проживает на территориях, которые не оккупировала Россия. Голоса участников разделились бы следующим образом: 66% голосов - за вступление Украины в НАТО, 34% - против.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 8 по 9 июня 2021 года среди 2007 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.