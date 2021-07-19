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Количество противников вступления Украины в НАТО упало ниже 25%

Автор: Александр Белоус

Если бы референдум по вступлению Украины в НАТО проходил в июне 2021 года, 48% опрошенных проголосовали бы за, против - 24%. Остальные респонденты (28%) не определились или не стали бы участвовать в таком референдуме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

В течение последних двух лет готовность проголосовать за вступление в НАТО несколько повысилась: доля сторонников НАТО, выросла с 40% в 2019 году до 48% в 2021 году, при этом доля противников упала до минимума в 24%.

В случае проведения референдума участие в голосовании приняли бы 72% всех, кто имеет право голосовать и проживает на территориях, которые не оккупировала Россия. Голоса участников разделились бы следующим образом: 66% голосов - за вступление Украины в НАТО, 34% - против.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 8 по 9 июня 2021 года среди 2007 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Отметим, данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова свидетельствуют, что на референдумах победили бы сторонники вступления в Европейский Союз и НАТО.

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