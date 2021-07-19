RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кількість противників вступу України до НАТО впала нижче 25%

Автор: Олександр Білоус

Якби референдум щодо вступу Україні до НАТО відбувався у червні 2021 року, 48% опитаних проголосували б за, проти - 24%. Решта респондентів (28%) не визначилися або не стали би брати участь у такому референдумі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Протягом останніх двох років готовність проголосувати за вступ до НАТО дещо посилилася: частка прихильників НАТО, зросла із 40% у 2019 році до 48% у 2021 році, натомість частка противників впала до мінімуму у 24%.

У разі проведення референдуму участь у голосуванні взяли би 72% усіх, хто має право голосувати та проживає на територіях, які не окупувала Росія. Голоси учасників розділилися б таким чином: 66% голосів - за вступ України до НАТО, 34% - проти.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 8 по 9 червня 2021 року серед 2007 респондентів методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Зазначимо, дані опитування Центру "Социс" і Центру Разумкова свідчать, що на референдумах перемогли б прихильники вступу до Європейського Союзу та НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОопросреферендум