Количество принятых Радой законов сократилось почти вдвое

Количество принятых парламентом законов сократилось почти вдвое. Комитет избирателей Украины зафиксировал низкую производительность работы Верховной рады в ходе последней сессии.

Об этом сообщает пресс-служба КИУ на своей странице в Facebook.

"Комитет избирателей Украины отмечает низкую производительность работы Верховной рады во время последней сессии. Количество принятых законов уменьшилось почти наполовину, проведенных заседаний - на треть, количество проведенных голосований снизилось втрое", - информируют в КИУ.

В частности, в течение 4-й сессии было принято 110 законов, что почти вдвое меньше, чем на предыдущих сессиях. На 3-й сессии нардепы одобрили 181 закон, на 2-й сессии - 215 законов.

Уменьшилось и количество зарегистрированных законопроектов. Во время 4-й сессии было зарегистрировано 934 проекта законов, 3-й сессии - 1416, 2-й сессии - 1003.

В комитете полагают, что резкое падение показателей работы парламента можно объяснить двумя причинами.

"Во-первых, создается впечатление, что в последние пять месяцев парламент фактически выпал из структуры власти... В ручном режиме принимались решения о назначении и.о. министра энергетики, осуществлялись неудачные попытки решения конституционного кризиса напрямую Офисом президента, в ручном управлении принимались решения по борьбе с коронавирусом", - заявили в КИУ.

Во-вторых, на работу Рады негативно повлияла ситуация с коронавирусом среди народных депутатов.

"Вместо того, чтобы наверстать упущенный темп, народные депутаты фактически продлили себе рождественские отпуска, поработав в январе лишь 4 сессионных дня. Это с учетом того, что парламент и так почти не работал в октябре и только частично работал в ноябре", - добавили в комитете.

Напомним, ранее в "Слуге народа" рассказали о планах фракции на пятую сессию Верховной рады. Планируется завершить земельную реформу, реформирование энергорынка и рынка игорного бизнеса.

Как писало РБК-Украина, 29 января состоялось последнее пленарное заседание четвертой сессии парламента. Спикер ВР Дмитрий Разумков объявил о ее закрытии.