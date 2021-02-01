ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Игорный бизнес и земреформа: в СН рассказали о планах на пятую сессию

Украина, Понедельник 01 февраля 2021 14:21
Игорный бизнес и земреформа: в СН рассказали о планах на пятую сессию
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В "Слуге народа" рассказали о планах фракции на пятую сессию Верховной рады. Планируется завершить земельную реформу, реформирование энергорынка и рынка игорного бизнеса.

Об этом в ходе согласительного совета ВР рассказал первый замглавы фракции Александр Корниенко.

"Это завершение земельной реформы, которого все ждут, но кто-то и боится. Не завершен вопрос по игорному бизнесу, там нужно все-таки до ума довести налоговую нагрузку, потому что должна работать система", - отметил парламентарий.

По его словам, на повестке дня находится и вопрос большой приватизации, которая была заблокирована из-за пандемии.

"Нужно заниматься реформой энергорынка, что мы поняли благодаря тарифной истории. Нужно довести децентрализацию до конституционного состояния, то есть принять изменения в Конструкцию, связанные с новым форматом власти с префектурами", - рассказал Корниенко.

Нардеп заверил, что ближе к концу года возможно будет говорить о полноценной налоговой реформе.

"Экономические планы нашей партии неизменны, мы работаем над нулевой декларацией, над налогом на выведенный капитал. И я думаю, что ближе к середине или к концу года будем говорить о налоговой реформе полноценной", - сказал депутат.

Кроме того, на повестке дня сессии реформа соцзащиты, поддержка армии и инфраструктурные проекты.

Напомним, 29 января состоялось последнее пленарное заседание четвертой сессии Рады. Спикер ВР Дмитрий Разумков объявил о закрытии четвертой сессии парламента.

Как писало РБК-Украина, в парламенте хотят заслушать главу Министерства здравоохранения Максима Степанова на часе вопросов к правительству по поводу результатов локдауна и вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Верховная РадаСлуга народа

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь