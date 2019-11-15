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Кількість постраждалих при вибухах у Балаклії зросла

Новини » Надзвичайні події     15.11.2019 - 16:19
Кількість постраждалих при вибухах у Балаклії зросла
Фото: потерпілий під час вибуху в Балаклії (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Вибух у Балаклії - постраждали четверо військовослужбовців

В результаті вибухів боєприпасів в місті Балаклія Харківської області постраждали четверо військовослужбовців. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України.

Як уточнили в Генштабі, військовослужбовці отримали поранення під час утилізації залишків боєприпасів, які не можна транспортувати. Військові доставлені в медичні установи.

"В медичні установи було оперативно доставлено четверо військовослужбовців ЗС України. Військовослужбовці проводили на технічній території військової частини утилізацію в установленому порядку залишків боєприпасів та їх елементів, які не можна транспортувати, з урахуванням усіх заходів безпеки у спеціально обладнаному для цього місці - котловані", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії. Спочатку повідомлялося, що поранення отримав один сапер.

Пізніше в Генштабі заявили, що вибухи на території військового арсеналу є планової утилізацією боєприпасів. На території, де проходила планова утилізація, пролунало близько 20 вибухів у спеціально обладнаному котлі.

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