Количество пострадавших от взрыва трубопровода в Мексике превысило 70

Фото: на месте взрыва (AFP)

В результате взрыва погиб 21 человек

Число пострадавших в результате взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго возросло до 71. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора региона Омара Файяда на странице в Twitter.

По словам Омара, в результате взрыва на трубопроводе погиб 21 человек.

"Я нахожусь на месте происшествия. На данный момент 21 человек погиб и еще 71 человек ранен", - написал губернатор.

Омар добавил, что сейчас обсуждает с президентом страны необходимые меры для оказания помощи семьям пострадавших.

Как отметили в газете El Universal, местная власть направила на место происшествия вертолеты с медработниками для оказания помощи раненым.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва на трубопроводе с топливом в Мексике, который произошел в пятницу, 18 января, погибли по меньшей мере 20 человек, еще 60 человек получили ранения.

Ранее РБК-Украина писало, что 17 января четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, погибли при взрыве газа в многоэтажном жилом корпусе в Тбилиси.

В тот же день в столице Колумбии в результате мощного взрыва близ здания полицейской академии погибли 8 человек, еще 10 человек получили ранения. Мэр города назвал взрыв террористическим актом.