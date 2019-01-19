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Кількість постраждалих від вибуху трубопроводу в Мексиці перевищила 70

Новини » Надзвичайні події    19.01.2019 - 08:30
Кількість постраждалих від вибуху трубопроводу в Мексиці перевищила 70
Фото: на місці вибуху (AFP)

В результаті вибуху загинула 21 людина

Кількість постраждалих внаслідок вибуху на трубопроводі в мексиканському штаті Ідальго зросла до 71.  Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора регіону Омара Файяда на сторінці у Twitter.

За словами Омара, в результаті вибуху на трубопроводі загинула 21 людина.

"Я знаходжуся на місці події. Наразі 21 людина загинула та ще 71 особа поранена", - написав губернатор.

Омар додав, що зараз обговорює з президентом країни необхідні заходи для надання допомоги сім'ям постраждалих.

Як зазначили у газеті El Universal, місцева влада направила на місце події вертольоти з медпрацівниками для надання допомоги пораненим.

Кількість постраждалих від вибуху трубопроводу в Мексиці перевищила 70

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху на трубопроводі з пальним у Мексиці, який стався у п'ятницю, 18 січня, загинули щонайменше 20 людей, ще 60 осіб отримали поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що 17 січня чотири людини, у тому числі чотирирічна дитина, загинули при вибуху газу в багатоповерховому житловому корпусі в Тбілісі.

Того ж дня у столиці Колумбії внаслідок потужного вибуху поблизу будівлі поліцейської академії загинули 8 осіб, ще 10 людей зазнали поранень. Мер міста назвав вибух терористичним актом.

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