Кількість потерпілих внаслідок стрілянини у США зросла до 20

Серед потерпілих внаслідок стрілянини на фестивалі у США також 13-річних хлопчик, він у критичному стані

У Сполучених Штатах Америки (США) в результаті стрілянини, яка сталася в американському на фестивалі Art All Night у місті Трентон (штат Нью-Джерсі), кількість потерпілих збільшилась до 20 людей. Про це із посиланням на прокуратуру округу Мерсер передає CNN.

Зазначається, що 16 постраждалих отримали вогнепальні поранення, четверо потерпілих знаходяться у критичному стані. У тому числі - 13-річний хлопчик.

За даними правоохоронців, двоє підозрюваних близько 3-ї години ночі в неділю, 17 червня, вогонь відкрили по відвідувачах фестивалю.

Наразі відомо, що одного з нападників, 33-річного чоловіка, застрелили. Другого стрілка взяли під варту.

Правоохоронці з’ясовують причини та обставини події, а також намагаються дізнатися зловмисників.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у США сталася перестрілка на виставці Art All Night, в результаті якої загинула людина і ще 16 осіб отримали поранення.