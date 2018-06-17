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Кількість потерпілих внаслідок стрілянини у США зросла до 20

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 17:15
Фото: стрілянина в США (facebook.com/cnn)
Фото: стрілянина в США (facebook.com/cnn)

Серед потерпілих внаслідок стрілянини на фестивалі у США також 13-річних хлопчик, він у критичному стані

У Сполучених Штатах Америки (США) в результаті стрілянини, яка сталася в американському на фестивалі Art All Night у місті Трентон (штат Нью-Джерсі), кількість потерпілих збільшилась до 20 людей. Про це із посиланням на прокуратуру округу Мерсер передає CNN.

Зазначається, що 16 постраждалих отримали вогнепальні поранення, четверо потерпілих знаходяться у критичному стані. У тому числі - 13-річний хлопчик.

За даними правоохоронців, двоє підозрюваних близько 3-ї години ночі в неділю, 17 червня, вогонь відкрили по відвідувачах фестивалю.

Наразі відомо, що одного з нападників, 33-річного чоловіка, застрелили. Другого стрілка  взяли під варту.

Правоохоронці з’ясовують причини та обставини події, а також намагаються дізнатися зловмисників.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у США сталася перестрілка на виставці Art All Night, в результаті якої загинула людина і ще 16 осіб отримали поранення.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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