Количество пострадавших в результате наезда авто в Германии возросло вдвое

В результате происшествия пострадали по меньшей мере 30 человек
Количество пострадавших в результате наезда автомобиля на людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзене возросло до 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Как сообщается, более трети пострадавших получили серьезные травмы.
По словам свидетелей, происшествие было похоже
Отмечается, что
Фолькмарзене автомобиль протаранил толпу на карнавале, в результате инцидента пострадали 15 человек. По предварительным данным, пострадали также маленькие дети.
Позже сотрудники полиции задержали мужчину. Однако до сих пор не известны детали происшествия и полиция не может утверждать был ли это теракт или несчастный случай.
Кроме того, 19 февраля в Германии неизвестный открыл стрельбу в двух кальян-барах в Ханау. В результате нападения погибли одиннадцать человек, включая самого стрелка.