Количество пострадавших в результате наезда авто в Германии возросло вдвое

Количество пострадавших в результате наезда автомобиля на людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзене возросло до 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как сообщается, более трети пострадавших получили серьезные травмы.

По словам свидетелей, происшествие было похоже

Отмечается, что

Фолькмарзене автомобиль протаранил толпу на карнавале, в результате инцидента пострадали 15 человек. По предварительным данным, пострадали также маленькие дети.

Позже сотрудники полиции задержали мужчину. Однако до сих пор не известны детали происшествия и полиция не может утверждать был ли это теракт или несчастный случай.

Кроме того, 19 февраля в Германии неизвестный открыл стрельбу в двух кальян-барах в Ханау. В результате нападения погибли одиннадцать человек, включая самого стрелка.