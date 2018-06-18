Количество пострадавших в результате ДТП в Польше увеличилось до 29

Причины происшествия пока неизвестны

Количество пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом в Польше увеличилось до 29 человек. Об этом сообщил Куявско-Поморский воевода Миколай Богданович, сообщает агентство PAP.

"В начале этой пресс-конференции я говорил о 25 пострадавших, а сейчас получил информацию, что пострадали 29 человек, в том числе двое погибли", - сказал он.

Пострадавших отвезли в больницы ближайших городов. Причины аварии пока неизвестны.

Напомним, сегодня в Польше туристический автобус попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате аварии погибли 2 человека, еще 16 получили ранения.