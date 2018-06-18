Кількість постраждалих у результаті ДТП у Польщі збільшилася до 29

Причини події поки невідомі

Кількість постраждалих у результаті ДТП з туристичним автобусом в Польщі зросла до 29 осіб. Про це повідомив Куявсько-Поморський воєвода Миколай Богданович, повідомляє агентство PAP.

"На початку цієї прес-конференції я говорив про 25 потерпілих, а зараз отримав інформацію, що постраждали 29 осіб, в тому числі двоє загинули", - сказав він.

Постраждалих відвезли до лікарні найближчих міст. Причини аварії поки невідомі.

Нагадаємо, сьогодні в Польщі туристичний автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), в результаті аварії загинули 2 людини, ще 16 отримали поранення.