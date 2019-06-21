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Из-за отравления в Луганской обл. в больницу попали еще 2 ребенка

Новости » Происшествия    21.06.2019 - 14:28
Из-за отравления в Луганской обл. в больницу попали еще 2 ребенка
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

В больницу обратились еще 2 ребенка

В пятницу, 21 июня, из-за отравления в Луганской области в больницу обратились еще 2 ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу пресс-секретаря полиции Луганской области Татьяны Погукай в Facebook.

Как сообщается, в больницы в Рубежном и Северодонецке из-за отравления уже обратились 40 человек, из которых 33 - дети. В течение пятницы в больницы обратились 10 детей и двое взрослых.

"Все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавила Погукай.

В полиции отметили, что по факту массового отравления в Луганской области открыто 2 уголовных производства по ст. 325 УК украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) и ст. 242 УК Украины, то есть нарушение правил охраны вод.

Из-за отравления в Луганской обл. в больницу попали еще 2 ребенка

Напомним, ранее сообщалось, что число пострадавших от отравления в Луганской области детей возросло до 31. Также с симптомами отравления в больницу обратились 7 взрослых.

РБК-Украина писало, что в Луганской области полиция выясняет обстоятельства и причины попадания в инфекционное отделение 18 человек. Отмечалось, что были госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей. Сообщалось, что все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное.

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