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Количество пострадавших из-за обстрела Николаева увеличилось вдвое

Фото: количество пострадавших из-за обстрела Николаева увеличилось (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Количество пострадавших в результате обстрела Николаева увеличилось в два раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"11 раненых, двое погибших", - написал он.

Также появилось видео с места обстрела Николаева.

Обстрел Николаева 29 августа

В Николаеве днем 29 августа снова раздались мощные взрывы. Жителей призвали пройти в укрытия.

Позже стало известно, что из-за обстрела 2 человека погибли и 5 получили ранения. В городе насчитали 9 "прилетов" оккупантов.

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Николаев