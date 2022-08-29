Количество пострадавших из-за обстрела Николаева увеличилось вдвое

Количество пострадавших в результате обстрела Николаева увеличилось в два раза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"11 раненых, двое погибших", - написал он.
Также появилось видео с места обстрела Николаева.
В Николаеве днем 29 августа снова раздались мощные взрывы. Жителей призвали пройти в укрытия.
Позже стало известно, что из-за обстрела 2 человека погибли и 5 получили ранения. В городе насчитали 9 "прилетов" оккупантов.
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