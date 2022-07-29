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Количество пострадавших от обстрела Николаева возросло, нескольких прооперировали

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Николаев, Пятница 29 июля 2022 19:46
Количество пострадавших от обстрела Николаева возросло, нескольких прооперировали Фото: в результате обстрела Николаева пострадали 14 человек (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Количество пострадавших в результате сегодняшнего обстрела российского Николаева выросло до 14. Пять человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

Как рассказал мэр города, вечером в больницу обратился дедушка, который получил ранение от утреннего обстрела Корабельного района.

"Дедушка сначала думал, что просто поранил колено, но потом понял, что там есть осколок от шрапнели. Таким образом, на данный момент известно о 14 раненых, пятерых тяжелых пациентов уже прооперировали. Пять человек погибли", - сообщил Сенкевич.

Напомним, до этого Сенкевич публиковал последствия обстрела Николаева. В результате попадания трех ракет практически полностью разрушено здание средней школы в Корабельном районе.

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