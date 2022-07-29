Кількість постраждалих від обстрілу Миколаєва зросла, декількох прооперували

Кількість постраждалих в результаті сьогоднішнього російського обстрілу Миколаєва зросла до 14. П'ятеро людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сенкевича.

Як розповів мер міста, ввечері до лікарні звернувся дідусь, який отримав поранення від ранкового обстрілу Корабельного району. "Дідусь спочатку думав, що просто поранив коліно, але потім зрозумів, що там є уламок від шрапнелі. Таким чином, натепер відомо про 14 поранених, п’ятьох важких пацієнтів уже прооперували. П’ятеро осіб загинули", - повідомив Сенкевич.