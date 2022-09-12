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Количество пострадавших от массированного обстрела Харькова увеличилось

Фото: из-за обстрела Харькова пострадали уже 6 человек (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В результате сегодняшнего обстрела Основянского и Киевского районов Харькова пострадали уже 6 человек и погиб 37-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По данным главы региона, ранения получили в общей сложности 6 человек, в том числе девушка 18 лет. Она и 33-летняя женщина получили легкие повреждения и не нуждались в госпитализации.

"Состояние еще 4 раненых медики оценивают как средней тяжести. Им оказывается необходимая помощь в медицинских учреждениях", - добавил Синегубов.

Напомним, 12 сентября оккупанты массово обстреляли Харьков. Под удар попали Киевский и Основянский районы Харькова. Из-за обстрела российских оккупантов остановилось метро.

Харьков снова остался без электроэнергии и воды. Коммунальщики уже работают над устранением последствий обстрелов.

Изначально сообщалось об одном погибшем и 4 пострадавших.

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Харьков