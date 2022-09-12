Кількість постраждалих від масованого обстрілу Харкова збільшилась

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Основ'янського та Київського районів Харкова постраждали вже 6 людей та загинув 37-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За даними голови регіону, поранення отримали загалом 6 людей, в тому числі дівчина 18 років. Вона та 33-річна жінка отримали легкі ушкодження та не потребували госпіталізації.

"Стан ще 4 поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надається необхідна допомога у медичних закладах", - додав Синєгубов.