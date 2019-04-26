Количество посетителей Чернобыльской зоны увеличилось почти в 10 раз

Количество посетителей "зоны отчуждения" Чернобыльской АЭС с 2015 года до 2018 года увеличилось с 8 тыс. до 70 тыс. человек, половина из них иностранцы. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, в настоящее время наблюдается существенное увеличение посетителей "зоны отчуждения".

"Мы наблюдаем существенное увеличение посетителей "зоны отчуждения". Если сравнить 2015 год к 2018 году, то поток посетителей увеличился с 8 тыс. до 70 тыс., это почти в десять раз", - сообщил он.

По словам министра, половина посетителей - это иностранцы.

Напомним, в "зону отчуждения" в 2018 году приезжали 63 тыс. туристов. Поступления от туристических услуг за 2018 год составляют 39 млн гривен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский союз выделил 5 млн евро помощи для населения, проживающего вблизи Чернобыльской зоны отчуждения. На выделенные средства закуплено медицинское и лабораторное оборудование для больницы, информационный центр, теплица, установка для сжигания лесных отходов, оборудование для радиологического картирования территории