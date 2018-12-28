Зону отчуждения в 2018 году посетили 63 тыс. туристов

Фото: зона отчуждения (РБК-Украина/Виталий Носач)

Поступления от туристических услуг составляют 39 млн гривен

К зоне отчуждения в 2018 году приезжали 63 тысячи туристов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Министерства экологии природных ресурсов Украины.

По словам министра Остапа Семерака, количество туристов значительно возросло, по сравнению с 2014 годом.

"Вследствие тех трансформаций, которые происходят в зоне отчуждения, мы наблюдаем существенное увеличение посетителей. Цифры говорят, что в 2014 году за весь год в Зону отчуждения посетили более 8 тыс. людей, и начиная с 2016 года происходит существенный прирост", - сказал он.

Семерак также отметил, что поступления от туристических услуг за 2018 год составляют 39 млн гривен.

"Я это оцениваю очень положительно, поскольку за почти 33 года, которые прошли после аварии на ЧАЭС обществу началась забываться эта трагедия и те риски, которые все еще хранятся после этой трагедии", - добавил министр.

Зона отчуждения становится территорией изменений и развития. Минприроды виконалило все обязательства, связанные с взносами в Чернобыльский фонд «Укрытие» Создало условия для развития возобновляемой энергетики Усовершенствовало и автоматизировавшим систему посещения зоны отчуждения Открыло три офиса Чернобыльский радиационно-экологического биосферного заповедника в Киеве, Чернобыле и пгт. Иванков. На базе заповедника начато три международные научные проекты. Заверщено «горячие» испытания на Централизованном хранилище отработанных источников ионизирующего облучения. В зону отчуждения увеличивается поток туристов. В 2014 году зону отчуждения посетило более 8 тысяч туристов. В 2016 – около 36 тысяч. В нынешнем году – 63 тысячи. Поступления от туристических услуг за 2018 год составляют 39 млн грн. Больше – дивілься в видео. Опубликовано Министерство экологии и природных ресурсов Украины Пятница, 28 декабря 2018 г.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский союз выделил 5 млн евро помощи для населения, проживающего вблизи Чернобыльской зоны отчуждения. На выделенные средства закуплено медицинское и лабораторное оборудование для больницы, информационный центр, теплица, установка для сжигания лесных отходов, оборудование для радиологического картирования территории

Напомним, в Украине начался проект Евросоюза по поддержки и повышения безопасности хранилищ радиоактивных отходов вблизи пяти крупнейших городов.