ЕС предоставил 5 млн евро помощи населению Чернобыльской зоны

На выделенные средства закуплено медоборудование, теплицу, установку для утилизации лесных отходов и многое другое

Европейский Союз выделил 5 млн евро помощи для населения, проживающего вблизи Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Как сообщается, на выделенные средства закуплено медицинское и лабораторное оборудование для больницы, информационный центр, теплица, установка для сжигания лесных отходов, оборудование для радиологического картографирования территории. Также средства ЕС направлены на регулярное медицинское обследование детей Иванковского района.

Стоит отметить, что финансирование предоставляется в рамках проекта ЕС "Оздоровительные и экологические программы вокруг Чернобыльской зоны отчуждения".

Среди главных результатов проекта стоит отметить:

Современное медицинское и лабораторное оборудование, предоставленное Иванковской районной больницы для измерения количества радиоактивных и химических веществ в теле человека и пищевых продуктах.

Современное радиологическое картографирование территории вокруг Иванкова и создание информационного центра для улучшения осведомленности населения о потенциальных последствиях и способы избежания радиологических рисков.

Теплица с передовыми технологиями размером около 7500 кв. м, построенная в Иванковском районе для обеспечения местного населения безопасными для здоровья овощами, не содержащими радиоактивного или химического загрязнения.

Сжигатель лесных отходов стоимостью 1,25 млн евро введен в эксплуатацию в Чернобыле для предотвращения лесных пожаров и распространения радионуклидов в воздухе. Благодаря уникальной системе фильтрации зола, образующаяся при сжигании загрязненной древесины, собирается и может быть безопасно захоронена.

Началась долгосрочная программа обследования состояния здоровья около 3 тыс. детей Иванковского района. Дети до 18 лет проходят регулярные медицинские осмотры. При условии обеспечения местной властью дальнейшего финансирования, это обследование должно предоставить врачам и специалистам по охране здоровья в регионе необходимые данные и информацию для выявления и минимизации влияния долгосрочных последствий Чернобыльской катастрофы 1986 года на будущие поколения региона.

Проект "Оздоровительные и экологические программы вокруг Чернобыльской зоны отчуждения" финансируется при помощи инструмента ЕС по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности. Его цель - улучшить качество жизни на загрязненных после Чернобыльской аварии территориях путем уменьшения влияния радиации на местное население и минимизации последствий такого влияния. Проект выполнялся в партнерстве с Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения и местными органами власти города Иванков. Он длился с 2013 до 2017 года.

С 1991 года Европейский Союз оказал поддержку в повышении безопасности ядерной отрасли Украины на сумму более 900 млн евро. Его проекты включают повышение безопасности эксплуатации и ремонт четырех украинских атомных электростанций, поддержку в создании надлежащей национальной инфраструктуры для обращения с радиоактивными отходами, институциональную поддержку украинского ядерного регулирующего органа, финансирование нового безопасного укрытия над поврежденным реактором ЧАЭС, а также ряд социальных проектов для поддержки общин, которые сталкиваются с последствиями Чернобыльской аварии.

Напомним, французская компания Engie готова инвестировать 1 млрд евро в солнечную электростанцию в Чернобыльской зоне.