В Минсоцполитики сравнили выгодность льгот и субсидий на коммуналку

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Размер льгот в 1,5 раза ниже, чем размер субсидий

Средний размер льгот на оплату житлово-коммунальных услуг в ноябре 2019 года в Украине составлял чуть менее 800 гривен. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил чиновник, на сегодняшний день идет процедура выплат субсидий и льгот, в частности, в денежной наличный форме.

"Если говорить о количественных показателях, мы можем сказать, что средний размер льготы в ноябре месяце составил почти 800 гривен", - сказал он.

Музыченко напомнил, что средний размер субсидий в ноябре составляет 1200 грн.

"Таким образом, мы можем сказать, что в подавляющем количестве случаев получать субсидии более выгодно, чем льготы", - сказал он.

Чиновник отметил, что обычно граждане получают как льготы скидку 25-50% от размера коммунальных платежей.

Напомним, по данным Министерства социальной политики, в ноябре 2019 года субсидии в Украине получало около 3 млн домохозяйств, а средний размер выплат составил почти 1200 грн.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 октября 2019 года введена новая система монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь льготники могут получить денежные средства в наличной или безналичной форме. Начиная с ноября, украинцы получают квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа без учета льгот.