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Кількість отримувачів субсидій у жовтні зменшилася до 1,5 млн господарств

Новини » Економіка    20.11.2018 - 18:08
Кількість отримувачів субсидій у жовтні зменшилася до 1,5 млн господарств
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Середній розмір субсидії у жовтні зріс до 540 гривень

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у жовтні 2018 року отримували 1497,1 тис. домогосподарств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2018 року зріс порівняно з відповідним періодом 2017 року на 57,8% і становив 538,9 грн.

У січні-жовтні 2018 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату послуг звернулось 6107,0  тис. домогосподарств, що на 20,5% менше, ніж у січні-жовтні 2017 року. За цей час призначено субсидії 3865,9 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2017 року кількість таких домогосподарств зменшилась на 52,6%.

Кількість отримувачів субсидій у жовтні зменшилася до 1,5 млн господарств

Нагадаємо, вперше за останні кілька років у проекті держбюджету-2019 передбачено зниження витрат на субвенцію місцевим бюджетам для виплати житлових субсидій. Уряд пропонує "урізати" цю статтю витрат майже на 16 млрд гривень у порівнянні з нинішнім роком - до 55,05 млрд гривень.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що у цьому опалювальному сезоні можуть отримати субсидію близько 7 мільйонів сімей.

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Теми: Опалювальний сезон
Новини України субсідіїотопительный сезонДержавна служба статистики
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