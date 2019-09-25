Количество погибших в результате землетрясения в Пакистане превысило 30

Количество погибших в результате землетрясения в Пакистане увеличилось до 34 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express Tribune.

Также сообщается о 459 пострадавших, из них 160 человек находятся в критическом состоянии. Ранее местные власти заявляли о 24 погибших.

Спасательные работы продолжаются.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что магнитудой 5,8 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 5 км на север от Джелума на глубине 10 км. Толчки ощущались по всей территории страны.

В результате землетрясения были повреждены три моста. Большая часть ущерба нанесена в деревнях, где рухнули старые дома. Многие жители этих районов спали на улице всю ночь, а некоторые возвращались домой, чтобы собрать вещи и осмотреть причиненный стихией ущерб.

Кроме того, 24 сентября у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Эпицентр находился в 79 километрах от северо-западного побережья острова на глубине десять километров. Землетрясение было самым сильным для Пуэрто-Рико за последние несколько лет.