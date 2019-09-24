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На острове в Карибском море произошло мощное землетрясение

Новости » Происшествия    24.09.2019 - 09:01
На острове в Карибском море произошло мощное землетрясение
Фото: землетрясение (vycherpno.ck.ua)

Школы и правительственные учреждения на острове закрыты из-за ливней и угрозы подтоплений

У берегов Пуэрто-Рико (остров в Карибском море) произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на АР.

Первый подземный толчок жители этой территории США ощутили в 23:23 понедельника (6:26 вторника по киевскому времени), после этого в течение часа было еще три афтершока магнитудой 4,7 и 4,6.

По оценкам сейсмологов, эпицентр находился в 79 километрах от северо-западного побережья острова на глубине десять километров. Землетрясение было самым сильным для Пуэрто-Рико за последние несколько лет, хотя легкие подземные толчки там ощущаются регулярно.

Информации о пострадавших или ущербе у ведомства пока не было. Школы и правительственные учреждения на острове во вторник будут закрыты из-за ливней и угрозы подтоплений и оползней.

Напомним, утром в воскресенье, 22 сентября, в провинции Малуку на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Ранее РБК-Украина сообщало, что возле острова Карпатос (Греция) землетрясение магнитудой 4,2. Сообщается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 65 км от острова Карпатос на глубине 7,5 км.

В Албании число пострадавших от землетрясения превысило сотню У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
Новости Украины землетрясениеКарибское море
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