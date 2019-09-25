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Количество погибших в результате землетрясения в Пакистане возросло

Новости » Происшествия    25.09.2019 - 10:44
Количество погибших в результате землетрясения в Пакистане возросло
Фото: землетрясение в Пакистане (twitter.com/gyalonthego)

В результате землетрясения получили травмы по меньшей мере 450 человек

В результате землетрясения в Пакистане, которое произошло 24 сентября, количество погибших увеличилось до 24. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, по меньшей мере 24 погибли, еще 450 получили травмы разной степени тяжести в результате мощного землетрясения.

Местные власти заявляют, что спасательные работы продолжаются.

"Ситуация постепенно нормализуется, уровень паники среди людей теперь меньше, хотя ночью был ощутимый толчок", - сказал заместитель генерального инспектора полиции Сардар Галфараз Хан.

По его словам, большая часть ущерба произошла в деревнях, где рухнули старые дома.

По словам свидетеля Reuters, многие из этих районов спали на улице всю ночь, а некоторые возвращались домой, чтобы собрать вещи и осмотреть причиненный стихией ущерб.

Войска и другие аварийно-спасательные службы осуществляли спасательные операции в течение ночи, в то время, как инженеры начали ремонтные работы на ключевой дороге, которая была серьезно разрушена. В результате землетрясения три моста были разрушены.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Пакистане произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 5 км на север от Джелума на глубине 10 км. Толчки ощущались по всей территории страны.

Кроме того, 24 сентября у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Эпицентр находился в 79 километрах от северо-западного побережья острова на глубине десять километров. Землетрясение было самым сильным для Пуэрто-Рико за последние несколько лет

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