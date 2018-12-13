ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Число погибших в результате столкновения поездов в Анкаре возросло

Новости » Происшествия    13.12.2018 - 09:42
Число погибших в результате столкновения поездов в Анкаре возросло
Фото: место происшествия (twitter.com/AberdeenLee)

На данный момент известно о семи погибших

Количество погибших в результате столкновения поездов в Анкаре (Турция) возросло до семи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Как отмечается, еще 46 человек получили ранения. Трое из них - в тяжелом состоянии.

"В результате столкновения... погибли 7 человек. 46 граждан, в том числе трое из которых в тяжелом состоянии, были ранены", - цитирует издание заявление администрации губернатора.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Прокуратура начала расследование по факту аварии.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате столкновения скоростного пассажирского поезда с пригородным погибли не менее четырех человек, еще более 40 пострадали.

Авария произошла через несколько минут после отправления скоростного поезда, следовавшего из Анкары до Коньи. По уточненной информации, перед столкновением поезд достиг скорости около 80-90 км/ч. Скоростной поезд сошел с рельсов, задев путепровод, после чего пешеходный мост обрушился на него.

РБК-Украина сообщало, что в ноябре неподалеку от Барселоны (Испания) из-за сдвига почвы пригородный пассажирский поезд сошел с рельсов.

"Укрзализныця" заявила о задержке поездов западного направления В Колумбии в ДТП с автобусом погибли 9 человек
Новости Украины поездаварияАнкарастолкновение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь