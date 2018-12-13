Число погибших в результате столкновения поездов в Анкаре возросло

Фото: место происшествия (twitter.com/AberdeenLee)

На данный момент известно о семи погибших

Количество погибших в результате столкновения поездов в Анкаре (Турция) возросло до семи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Как отмечается, еще 46 человек получили ранения. Трое из них - в тяжелом состоянии.

"В результате столкновения... погибли 7 человек. 46 граждан, в том числе трое из которых в тяжелом состоянии, были ранены", - цитирует издание заявление администрации губернатора.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Прокуратура начала расследование по факту аварии.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате столкновения скоростного пассажирского поезда с пригородным погибли не менее четырех человек, еще более 40 пострадали.

Авария произошла через несколько минут после отправления скоростного поезда, следовавшего из Анкары до Коньи. По уточненной информации, перед столкновением поезд достиг скорости около 80-90 км/ч. Скоростной поезд сошел с рельсов, задев путепровод, после чего пешеходный мост обрушился на него.

РБК-Украина сообщало, что в ноябре неподалеку от Барселоны (Испания) из-за сдвига почвы пригородный пассажирский поезд сошел с рельсов.