Кількість загиблих унаслідок зіткнення поїздів в Анкарі зросла

Фото: місце події (twitter.com/AberdeenLee)

На даний момент відомо про сімох загиблих

Кількість загиблих в результаті зіткнення поїздів в Анкарі (Туреччина) зросла до семи осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Як зазначається, ще 46 людей отримали поранення. Троє з них - у тяжкому стані.

"В результаті зіткнення... загинули 7 осіб. 46 громадян, в тому числі троє з яких у тяжкому стані, були поранені", - цитує видання заяву адміністрації губернатора.

На місці події продовжують працювати рятувальники. Прокуратура почала розслідування за фактом аварії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті зіткнення швидкісного пасажирського поїзда з приміським загинули не менше чотирьох осіб, ще понад 40 постраждали.

Аварія сталася через кілька хвилин після відправлення швидкісного поїзда, який слідував з Анкари до Коньї. За уточненою інформацією, перед зіткненням поїзд досяг швидкості близько 80-90 км/год. Швидкісний потяг зійшов з рейок, зачепивши шляхопровід, після чого пішохідний міст обрушився на нього.

РБК-Україна повідомляло, що в листопаді неподалік від Барселони (Іспанія) через зсув грунту приміський пасажирський поїзд зійшов з рейок.