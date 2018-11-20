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В Испании поезд сошел с рельсов, есть погибший и раненые

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 12:49
В Испании поезд сошел с рельсов, есть погибший и раненые
Фото: авария поезда в Барселоне (twitter.com/bomberscat)

Поезд сошел с рельсов неподалеку от Барселоны

Неподалеку от Барселоны в Испании оползень стал причиной аварии на железной дороге - сошел с рельсов пассажирский пригородный поезд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Opinion.

В результате аварии погиб один человек, еще 44 получили травмы различной степени тяжести. Самые тяжелые травмы получили трое людей. Для эвакуации пострадавших прибыло 11 машин экстренной медицинской помощи. В целом в поезде находился 131 человек - пассажиры и работники железнодорожной компании.

 

Фото: авария поезда около Барселоны (twitter.com/bomberscat)

Инцидент произошел около 6:15 между станциями Вакарисс и Вакарисс-Торребланка в часе езды от Барселоны. Оползень столкнул с рельсов четыре из шетсти вагонов пригородного поезда.

На месте аварии сейчас работает полиция. Правоохранителям пришлось перекрыть движение транспорта по автомагистрали С-58 возле Вакарисса в оба направления. После инцидента железнодорожную інфраструткуру Испании тщательно обследуют.

Напомним, ранее в Марокко в результате аварии поезда возле Рабата 16 октября погибли по меньшей мере 7 человек, 80 пострадали. 

Напомним, 15 октября в Германии в результате столкновение поезда с фурой пострадали 17 человек, которые получили легкие травмы. Инцидент произошел в районе Боденского озера. 

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