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Кількість загиблих внаслідок шторму на Філіппінах зросла до 68

Новини » Надзвичайні події    31.12.2018 - 15:21
Кількість загиблих внаслідок шторму на Філіппінах зросла до 68
Фото: шторм на Філіппінах (twitter.afp)

Ще 17 осіб вважаються зниклими безвісти

Кількість загиблих внаслідок шторму на Філіппінах зросла до 68 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, у гірському районі Бікол на південному сході від Маніли загинули 57 осіб. Також на центральному острові Самар жертвами стихії стали 11 людей. Ще 17 осіб вважаються зниклими безвісти. В більшості випадків люди гинули через зсуви або тонули.

"Боюся, кількість загиблих ще буде збільшуватися, адже є багато областей, які нам ще треба очистити", - заявив глава управління цивільної оборони в Біколі Клаудіо Юкота.

За словами Юкоти, люди не встигли вжити заходи безпеки, тому що не було штормового оповіщення, адже ураган Усман не досягав рівня тайфуну.

Крім того, Юкота зазначив, що ураган Усман відступив на захід від Філіппін, однак у деяких районах все ще йдуть дощі, що ускладнює роботу рятувальників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті шторму, який обрушився на Філіппіни загинули щонайменше 22 людини.

Нагадаємо, 29 грудня на Філіппінах стався потужний землетрус магнітудою 7,2.

Землетрус стався на острові Мінданао на півдні Філіппін. Підземні поштовхи сталися на глибині 49 кілометрів. Вібрації відчувалися в радіусі 250 кілометрів.

Додамо, що кілька днів тому землетрус стався на острові Сицилія. Кількість постраждалих в результаті землетрусу на Сицилії зросла до 30 осіб.

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