Количество погибших в результате пожаров в Австралии снова возросло

Лесные пожары в Австралии унесли жизни уже 27 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что 11 января погиб пожарный с 40-летним опытом работы в штате Виктория при исполнении служебных обязанностей.

"Количество погибших в результате пожаров в Австралии достигло по меньшей мере 27 человек", - говорится в сообщении.

Тем временем смена погодных условий в стране позволила огнеборцам немного передохнуть. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс снизилась температура воздуха, утих ветер и прошли дожди, что снизило интенсивность пожаров. В частности, было взято под контроль пожар площадью свыше пол миллиона гектаров, что бушевал на северо-запад от Сиднея с конца октября.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что предложит создать специальную королевскую комиссию по расследованию причин возникновения и распространения лесных пожаров.

Напомним, 9 января сообщалось, что на южную часть Австралии наступает новая волна жары, которая может обострить проблему масташбних лесных пожаров и расширить их.