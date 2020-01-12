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В Австралии создадут комиссию для расследования причин лесных пожаров

Новости » Общество     12.01.2020 - 11:10
В Австралии создадут комиссию для расследования причин лесных пожаров
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Будет создана специальная королевская комиссия

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что предложит создать специальную королевскую комиссию по расследованию причин возникновения и распространения лесных пожаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

За почти три месяца в результате лесных пожаров погибли 28 человек, разрушены более 2 тыс. домов, а также погибло миллионы диких животных.

Моррисон объявил о начале проведения расследований причин пожаров. Отвечая на вопрос, должна ли это быть Королевская комиссия, он ответил положительно.

"Я думаю, что это то, что будет необходимо, и я приму предложение по этому вопросу через кабинет министров, но это должно быть сделано после консультаций с штатами", - заявил премьер.

Напомним, 9 января сообщалось, что на южную часть Австралии наступает новая волна жары, которая может обострить проблему масташбних лесных пожаров и расширить их.

РБК-Украина писало, что по предварительным подсчетам экологов, в результате масштабных пожаров в Австралии погибли более миллиарда животных.

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