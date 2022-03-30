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Количество погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 15 человек

Количество жертв обстрела ОГА в Николаеве возросло до 15 человек ((facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Татьяна Самарук

Количество жертв вражеского обстрела областной госадминистрации в Николаеве 29 марта возросло до 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что по состоянию на 13.00 30 марта из-под завалов здания Николаевской облгосадминистрации спасатели изъяли тела 14 погибших людей, еще один человек умер в реанимационном отделении больницы.

Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются.

Также к работам привлечены 63 спасателя и 12 единиц техники ГСЧС. Кроме того, работает 2 крана, 2 погрущики, экскаватор и 2 самосвала.

Количество жертв обстрела ОГА в Николаеве возросло до 15 человек ((facebook.com/DSNSMYKOL)

Ранее мы сообщали, что центр Николаева был обстрелян войсками РФ утром 29 марта. Сначала ГСЧС объявила о смерти трех человек. Впоследствии появилась информация о 12 жертвах.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 35-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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