Количество погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 15 человек

Отмечается, что по состоянию на 13.00 30 марта из-под завалов здания Николаевской облгосадминистрации спасатели изъяли тела 14 погибших людей, еще один человек умер в реанимационном отделении больницы.

Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются.

Также к работам привлечены 63 спасателя и 12 единиц техники ГСЧС. Кроме того, работает 2 крана, 2 погрущики, экскаватор и 2 самосвала.

Количество жертв обстрела ОГА в Николаеве возросло до 15 человек ((facebook.com/DSNSMYKOL)