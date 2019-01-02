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Число загиблих в Магнітогорську досягло 31

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 22:41
Число загиблих в Магнітогорську досягло 31
Фото: місце події (із відкритих джерел)

З-під завалів дістали тіла жінки і двох дітей

Кількість загиблих внаслідок вибуху в житловому будинку в Магнітогорську досягла 31. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на россми.

Так, з-під завалів в Магнітогорську витягли тіла жінки і двох дітей.

"Рятувальники витягли тіла ще трьох людей", - сказав представник МНС.

Крім того, представник відомства також повідомив, що це мати і двоє дітей. Загальне число загиблих таким чином досягло 31.

Зазначимо, з моменту трагедії на місці працюють рятувальні служби, розбір завалів припинявся двічі, вдень 1 і 2 січня, тільки через загрози нового обвалення. Після того, як хиткі конструкції були усунені, рятувальники продовжили пошуки загиблих.

Повідомляється, що основною версією події вважається вибух побутового газу, слідів вибухових речовин на місці обвалення слідчі не знайшли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті вибуху в житловому будинку, який викликав обвал під'їзду, в російському Магнітогорську зросла до 27 осіб .

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