Количество погибших из-за непогоды в Индии возросло до 357 человек

Из-за непогоды в Индии эвакуировано около 353 тысяч человек

Количество погибших из-за непогоды в Индии в штате Керала по состоянию на 19 августа 2018 года возросло до 357 человек. В частности, за последние сутки погибли 33 человека, сообщает DW.

Как отмечается ливни в Индии продолжаются с 29 мая и по состоянию на сегодня жертвами стали уже 257 человек. Сейчас спасательная операция продолжается. Также сообщается, что из-за непогоды в Индии эвакуировано около 353 тысяч человек. Для эвакуированных обустроено более 300 тыс. лагерей.

Кроме того, сообщается, что в результате ливней в Индии разрушены дороги и 134 моста. Потери от разрушения инфраструктуры оценивают в 3 млрд долларов.

Напомним, по состоянию на 17 августа сообщалось о 324 жертвах ливня в штате Керала на юге Индии. Более 200 тыс. людей были вынуждены искать убежища в государственных лагерях помощи. Правительство призвало людей не игнорировать распоряжение об эвакуации. Учитывая прогнозы, в регионе закрыли аэропорт до 26 августа.

В некоторых регионах Индии, в связи с проливными дождями, введен режим чрезвычайного положения сроком на три дня.