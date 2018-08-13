В Индии ввели режим ЧП из-за ливней

Жертвами муссонных дождей стали 774 человека в 7 штатах Индии

В некоторых регионах Индии, в связи с проливными дождями, был введен режим ЧС сроком на три дня. Об этом сообщает агенство Anadoly со ссылкой на Национальный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации при МВД Индии.

Сообщается, что жертвами муссонных дождей стали 774 человека в 7 штатах Индии.

В частности отмечается, что в результате разгула стихии 187 человек погибли в штате Керала, 171 - в штате Уттар-Прадеш, 170 в штате Западная Бенгалия,139 - в штате Махараштра, 52 - в штате Гуджарат, 45 - в штате Ассам и 10 - в штате Нагаленд.

Кроме того, 245 человек получили ранения, еще 27 числятся пропавшими без вести.

Напомним, ранее сообщалось, что в индийском штате Керала в результате наводнений погибли по меньшей мере 34 человека. Ливни и оползни во время июньско-сентябрьского муссонного сезона в Индии нанесли большой ущерб сельскохозяйственным землям и заставили правительство провести масштабную эвакуацию населения в штате.

Также ранее сообщалось, что в Индии от наводнений и оползней 15,5 тысяч человек были вынуждены искать убежище в государственных лагерях помощи.